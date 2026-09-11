WRFA-LP 107.9 FM

A listener supported, non-commercial, low power FM radio station in Jamestown, NY.


Stream WRFA

You are here: Home / News / Audio / [LISTEN] Arts on Fire – Gavin Paterniti – August 14, 2026

[LISTEN] Arts on Fire – Gavin Paterniti – August 14, 2026

By Leave a Comment

WRFA’s very own Gavin Paterniti joins Anthony Merchant so the two can discuss WRFA’s 2026 Great American Picnic


More Posts for Show: Arts on Fire

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Donate to WRFA

Recent News

WRFA LP 107.9 FM is licensed by the Reg Lenna Center for the Arts in Jamestown, NY.