[LISTEN] Community Matters – Robert H. Jackson Center – October 22, 2026 October 23, 2026 By WRFA Radio Leave a Comment The Robert H. Jackson Center will be holding a youth program called “Youth Confronting History” on Friday, October 30th. Center President Kristan McMahon gives us the update. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on Bluesky (Opens in new window) Bluesky Share on Threads (Opens in new window) Threads Share on Reddit (Opens in new window) Reddit Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest Share on X (Opens in new window) X Print (Opens in new window) Print More Posts for Show: Community Matters
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