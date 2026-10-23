WRFA-LP 107.9 FM

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[LISTEN] Community Matters – Robert H. Jackson Center – October 22, 2026

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The Robert H. Jackson Center will be holding a youth program called “Youth Confronting History” on Friday, October 30th. Center President Kristan McMahon gives us the update.


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