WRFA Rock and Roll Rundown – August 27, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU AUG 27
- The Karl-Marks Revolution – Good Time Saloon – Jamestown
- Interstate Daydream – Chautauqua Harbor Hotel – Celoron
- Jamie Smith – The Village Casino – Bemus Point
- Nick Nasibyan Trio – Big Inlet Brewing – Mayville
- Jesse Taylor Smith – Johnson Estate Winery – Westfield
- Ed Bernik – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
- We Speak Canadian/Applejack – Dunkirk City Pier – Dunkirk
FRI AUG 28
- Jade Giambrone – Labyrinth Press Company – Jamestown
- Ryan Buzzetto/Jade Giambrone/Jerod Eggleston – Haggy’s 4 Below – Jamestown
- Royal Tea Service/Feverhawk – Winter Garden Plaza – Jamestown
- Stereo Death/The Away Team/Mister Green – The Wine Cellar – Jamestown
- Uncle Ben’s Remedy/Adam McKillip – Raven & Rune – Jamestown
- James Patrick – Pearl City Hops – Jamestown
- Bill Ward – 2 Gingers Inn – Jamestown
- Smokin’ 45 – Bemus Point Golf Club & Tap House – Bemus Point
- Brown Dog Acoustics – Ellicottville Brewing on Chautauqua – Bemus Point
- Afraid of Human – The Hide-A-Way – Steamburg
- Pearl City Jazz – Soldiers & Sailors Park – Warren, PA
- Backlog – Warren American Legion – Warren, PA
- Ryah Lambert – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Ryan Melquist – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
- Movies at The Reg: Minions & Monsters – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT AUG 29
- Sugar Nova/Grub/DJ James Fiorella – Winter Garden Plaza – Jamestown
- Stephen Babcock/Tin Can Reverie/Cheney Maxine – Jamestown Skate Products – Jamestown
- Mike Brunacini – Jamestown Farmers Market (Third and Pine streets) – Jamestown
- Oliver Burdo – Labyrinth Press Company – Jamestown
- Tsavo Highway/Fred Leopard – The Wine Cellar – Jamestown
- Ryan Buzzetto/Erik Thor/Gavin Paterniti – Haggy’s 4 Below – Jamestown
- Jimkata/Circuit1 – Wicked Warren’s – Jamestown
- Campfire Junkie – 2 Gingers Inn – Jamestown
- Screaming East – Celoron American Legion – Jamestown
- Earl Wallace Band – Group Ther-Happy – Lakewood
- MTV Unplugged Tribute Band/OsbornNash – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Jenuine Cello – Ellicottville Brewing on Chautauqua – Bemus Point
- Crush – The Village Casino – Bemus Point
- The Untouchables – Big Inlet Brewing – Mayville
- Rand R Acoustics – The Cooler – Sherman
- Ion Sky – 21 Brix Winery – Portland
- Sweet Jane – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Adam McKillip – twig & vine – Warren, PA
- Movies at The Reg: Minions & Monsters – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SUN AUG 30
- Billy Mac – Busti Tap House – Busti
- Brown Dog Acoustics – Group Ther-Happy – Lakewood
- The RiffRiders – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Britt See – The Village Casino – Bemus Point
- aKoostikly Challenged – The Hide-A-Way – Steamburg
- Jerod Eggleston – The Cooler – Sherman
- Drew & Lena – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
TUE SEP 01
- Memory Cafe featuring Chair Yoga with Andrea MiMaio – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
- Brown Dog Acoustics – Chautauqua Harbor Hotel – Celoron
WED SEPT 02
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- The HighLife – Chautauqua Harbor Hotel – Celoron
- Ion Sky/Nerds Gone Wild – Dunkirk City Pier – Dunkirk
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