WRFA Rock and Roll Rundown – January 22, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU JAN 22
- Open Mic – The Wine Cellar – Jamestown
- Jerry Johnson – Wicked Warren’s – Warren, PA
- Open Mic – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Uncle Ben’s Remedy – Tavern on the Mall – Forestville
FRI JAN 23
- Two Towns – Good Time Saloon – Jamestown
- Britt See – 2 Gingers Inn – Jamestown
- Open Mic with Logan Alexander – Group Ther-Happy – Lakewood
- Afraid of Human – Warren American Legion – Warren, PA
- Keith Medley – Big Inlet Brewing – Mayville
- The Reg presents: Found Footage Festival 11 – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT JAN 24
- Miranda Wilcox – Encore – Jamestown
- Backlog – Celoron American Legion – Jamestown
- Johnny Bauer Duo – Group Ther-Happy – Lakewood
- Angel Busch – Big Inlet Brewing – Mayville
- Steven McIntyre – The Cooler – Sherman
- 84 & Capricorn – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Hyde & Seek – Randolph Brewing Company – Randolph
- aKoostikly Challenged – Warren Elks Club – Warren, PA
- Movies at The Reg: Wicked: For Good – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SUN JAN 25
- Jim Ronan – Busti Tap House – Busti
- Open Mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville
WED JAN 28
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Movies at The Reg: Bugonia – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
