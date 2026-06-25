WRFA Rock and Roll Rundown – June 25, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU JUN 25
- Interstate Daydream – Chautauqua Harbor Hotel – Celoron
- Doug and Sue – Ellicottville Brewing on Chautauqua – Bemus Point
- Laura & Logan – The Village Casino – Bemus Point
- Johnny Smooth Duo – Warren Moose Club – Warren, PA
- Cajun, Blues & Tex-Mex – Big Inlet Brewing – Mayville
- Ion Sky/Nerds Gone Wild – Dunkirk City Pier – Dunkirk
- Ed Bernik – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
FRI JUN 26
- Miranda Wilcox – Labyrinth Press Company – Jamestown
- Lenin-McCarthy – The Wine Cellar – Jamestown
- John Valby – Wicked Warren’s – Jamestown
- Qwister solo – Pearl City Hops – Jamestown
- Eliot Road Duo – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Tequila Sunrise (Eagles tribute) – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- AJ Tetzlaff – Ellicottville Brewing on Chautauqua – Bemus Point
- We Speak Canadian – The Village Casino – Bemus Point
- Grand Larseny – Soldiers & Sailors Park – Warren, PA
- Hellz Bellz (AC/DC tribute – Warren American Legion – Warren, PA
- Derek Davis Duo – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Sarah James – Big Inlet Brewing – Mayville
- Sarah Haggerty – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
SAT JUN 27
- Drew and Lena – Encore – Jamestown
- Dan Douglas Band – Celoron American Legion – Jamestown
- Earl Wallace Band – Group Ther-Happy – Lakewood
- GoldiROCKS – Bemus Point Golf Club & Tap House – Bemus Point
- Ben Cornell – Ellicottville Brewing on Chautauqua – Bemus Point
- Black Widow – The Village Casino – Bemus Point
- HonkyTonk Heroes lite – Conti’s Overtime – Kennedy
- aKoostikly Challenged – Bella Vista Campground – Kennedy
- Twisted Lid – Vikings Park Lake Lodge – Maple Springs
- OsbornNash – Big Inlet Brewing – Mayville
- Tito – The Cooler – Sherman
- One Boomer – Sherman Hotel – Sherman
- Backlog – The Hide-A-Way – Steamburg
- A Strange Kind of Sunshine – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- White Bronco – Boardwalk Market – Dunkirk
- Midnight Recovery – Cherry Creek Ballpark – Cherry Creek
- Movies at The Reg: The Sheep Detectives – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SUN JUN 28
- Small Town Rollers – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Black Widow duo – Group Ther-Happy – Lakewood
- The Hazy Rays – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Jade Giambrone – Vikings Park Lake Lodge – Maple Springs
- Bill Ward and John Cross – Big Inlet Brewing – Mayville
- Jerod Eggleston – The Cooler – Sherman
- The Hannas – The Hide-A-Way – Steamburg
- Rustic Ramblers – Cassadaga Beach – Cassadaga
- $2 Bill and Mick – The White Inn – Fredonia
- Escape Goatz – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
- Uncle Ben’s Remedy – Sunset Bay Beach Club – Irving
TUE JUN 30
- Oliver Burdo – Labyrinth Press Company – Jamestown
- Brown Dog Acoustics – Chautauqua Harbor Hotel – Celoron
- Trever Wilkins – Ribs n Bones – Warren, PA
- Furious George – The White Inn – Fredonia
WED JUL 01
- Jamestown Municipal Band – Allen Park – Jamestown
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Laura & Logan – Group Ther-Happy – Lakewood
- The HighLife – Chautauqua Harbor Hotel – Celoron
- Movies at The Reg: Waiting for Guffman – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
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