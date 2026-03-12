WRFA Rock and Roll Rundown – March 12, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU MAR 12
- Open Jam – The Wine Cellar – Jamestown
- Jerry Johnson – Wicked Warren’s – Warren, PA
- Songwriters Circle series featuring Jessica Smucker, Bill Smith and Tina Williams – Lake Shore Center for The Arts – Westfield
FRI MAR 13
- Tyler McClain – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Dean Wells – Big Inlet Brewing – Mayville
- aKoostikly Challenged – Warren American Legion – Warren, PA
- Lauren Clifford Duo – The Tap Room – Westfield
- We Speak Canadian – Balloons – Ellicottville
- Movies at The Reg: Fackham Hall – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT MAR 14
- Backlog – The Wine Cellar – Jamestown
- Smokin’ 45 – Shawbucks – Jamestown
- Smokehouse – Celoron American Legion – Jamestown
- Slim & Red – Group Ther-Happy – Lakewood
- The Jays – Lakewood American Legion – Lakewood
- Derek Davis – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Nate Curtis – Southern Tier Distilling Company – Lakewood
- Michael Hund – Bemus Point Golf Club & Tap House – Bemus Point
- Miranda Wilcox – Sugar Grove AmVets – Sugar Grove, PA
- Bill Ward – Big Inlet Brewing – Mayville
- Brian Chase – The Cooler – Sherman
- Southpaw Sal – The Sherman Hotel – Sherman
- Ion Sky Trio unplugged – South Dayton American Legion – South Dayton
- Sweet Jane Band – Warren Moose Lodge – Warren, PA
- Jerod Eggleston – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
SUN MAR 15
- Open mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville
- Melissa Sauers – The White Inn – Fredonia
TUE MAR 17
- Shamus O’Donnell/Jade Giambrone – Wicked Warren’s – Jamestown
- Kallie Williams – Wicked Warren’s – Warren, PA
WED MAR 18
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Rob Fisher – The Cooler – Sherman
- Movies at The Reg: A Private Life – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
Leave a Reply