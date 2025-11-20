WRFA Rock and Roll Rundown – November 20, 2025

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
THU NOV 20
- Fred Leopard – Wicked Warren’s – Warren, PA
FRI NOV 21
- Gavin Paterniti – The Wine Cellar – Jamestown
- PA Line with Jade Giambrone – Wicked Warren’s – Jamestown
- Two Towns – Good Time Saloon – Jamestown
- Bill Ward and John Cross – Roger Tory Peterson Institute – Jamestown
- Dave Ahlquist – Buddy Brewster’s – Lakewood
- Dangerbird – Lawson’s West End – Warren, PA
- Kris Meekins – Big Inlet Brewing – Mayville
- Brooke Surgener – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
SAT NOV 22
- The Reg presents: The Wizards of Winter – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
- Two For Flinching – Shawbucks – Jamestown
- Smokehouse – Celoron American Legion – Jamestown
- Erika & Jesse – Group Ther-Happy – Lakewood
- Derek Davis – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Parker Neal – twig & vine – Warren, PA
- Miranda Wilcox – Bent Run Brewery – Warren, PA
- Lana and Dustin – Big Inlet Brewing – Mayville
- Sam Winterberger – The Cooler – Sherman
- Backlog – Randolph Brewing Company – Randolph
SUN NOV 23
- Tyler McClain – Busti Tap House – Busti
- Open Mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville
WED NOV 26
- Feverhawk, Mister Green and Stereo Death – Jamestown Skate Products – Jamestown
- Backlog – The Wine Cellar – Jamestown
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Charity Nuse and Matt Gronquist – Group Ther-Happy – Lakewood
- Randy Graham and Jamie Henderson – Bemus Point Golf Club & Tap House – Bemus Point
- Smokin’ 45 – Randolph Brewing Company – Randolph
- aKoostik Trio – Lawson’s West End – Warren, PA
- Dean Wells – Big Inlet Brewing – Mayville
- Derek Davis – The Cooler – Sherman
