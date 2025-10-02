WRFA Rock and Roll Rundown – October 2, 2025

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU OCT 02
- Cash Bash 2025 (annual Reg Lenna fundraiser) – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
- Miranda Wilcox – Wicked Warren’s – Warren, PA
FRI OCT 03
- Bill Ward – The Wine Cellar – Jamestown
- The SpongeBob Musical – Lucille Ball Little Theatre – Jamestown
- Josh Fisher – Allen Park’s Goranson bandshell – Jamestown
- Catch Phrase – Audubon Community Nature Center – Jamestown
- Ion Sky Trio unplugged – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Big Sauce Trio – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- A Strange Kind of Sunshine – Warren American Legion – Warren, PA
- DJ Tito B – Peek’n Peak Resort – Clymer
SAT OCT 04
- The SpongeBob Musical – Lucille Ball Little Theatre – Jamestown
- The Town Pants with Rya Giuffre and Tin Can Reverie – The Spire Theatre – Jamestown
- Happy Days – Celoron American Legion – Jamestown
- Ion Sky – Celoron Moose – Celoron
- Gavin Paterniti – Audubon Community Nature Center – Jamestown
- Dual Identity – Group Ther-Happy – Lakewood
- Pollywood Nights – Lakewood Fall Fest (Chautauqua Avenue) – Lakewood
- OsbornNash – Ryders Cup – Lakewood
- Bill Ward – Truffle Honey CHQ – Mayville
- Afraid of Human – Randolph Brewing Company – Randolph
- Acoustic Chaos – The Cooler – Sherman
- Hyde & Seek – Bent Run Brewery – Warren, PA
- Wasted Whiskey – Cherry Creek Fall Festival – Cherry Creek
- Lopaka Rootz Duo – Peek’n Peak Resort – Clymer
SUN OCT 05
- The SpongeBob Musical – Lucille Ball Little Theatre – Jamestown
- The Hallow Society – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Bill Ward – Big Inlet Brewing – Mayville
WED OCT 08
- Derek Davis – Good Time Saloon – Jamestown
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
Leave a Reply