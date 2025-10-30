WRFA Rock and Roll Rundown – October 30, 2025

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU OCT 30
- Jerod Eggleston – Busti Tap House – Busti
- Kallie Williams – Wicked Warren’s – Warren, PA
FRI OCT 31
- WRFA presents Local Rush Hour live featuring Sean Lander, Danny Imig and Steve Schuver – Reg Lenna Center for The Arts marquee – Jamestown
- Mister Green with Stereo Death – The Wine Cellar – Jamestown
- Sweet Jane Band – Wicked Warren’s – Jamestown
- Total Chaos – Good Time Saloon – Jamestown
- DJ Rodney – Celoron American Legion – Jamestown
- Jamie Smith – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Slim & Red – Group Ther-Happy – Lakewood
- Campfire Junkie – Green Door Tavern – Bemus Point
- Backlog – Warren American Legion – Warren, PA
- Echoes on Water – Bent Run Brewery – Warren, PA
- Afraid of Human – Fat Daddy’s Tap Room and Grille – Warren, PA
- aKoostikly Challenged – Warren Eagles Club – Warren, PA
- Adam McKillip – Big Inlet Brewing – Mayville
- Taylor Remaid – Sherman Hotel – Sherman
- Two Towns – Raven & Thorn – Fredonia
- Surprise Guise – The Tap Room – Westfield
- Shani Bills – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
- Rocky Horror Picture Show (50th Anniversary screening) – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT NOV 01
- Gavin Paterniti – Good Time Saloon – Jamestown
- Johnny Bauer Duo – Group Ther-Happy – Lakewood
- The Swamp Yankees – Sugar Grove American Legion – Sugar Grove, PA
- OsbornNash – Big Inlet Brewing – Mayville
- Acoustic Mayhem – The Cooler – Sherman
- American Full Circle – Sherman Hotel – Sherman
- Tyler McClain – Wicked Warren’s – Warren, PA
- Interstate Daydream – Peek’n Peak Resort – Clymer
- White Bronco – Nickel Plate Depot – Brocton
- Midnight Recovery – Trillium Lodge – Cherry Creek
- Ion Sky – Harvest View Greenhouses – Fredonia
SUN NOV 02
- Chautauqua Chamber Singers – SS. Peter and Paul Church – Jamestown
- Open Mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville
WED NOV 05
- Derek Davis – Good Time Saloon – Jamestown
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Movies at The Reg: Eleanor the Great – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
