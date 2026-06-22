WRFA-LP 107.9 FM

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[LISTEN] Community Matters – Andrew Molitor – June 18, 2026

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We hear from State Assemblyman Andrew Molitor regarding his thoughts on the 2026-27 State budget and get into some policy discussion.

Andrew Molitor


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