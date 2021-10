[LISTEN] Latin Inspiration Host Juan Perez Interviews Jamestown City Council Ward 2 Candidates

El programa Latin Inspiration es un programa de radio para la comunidad, presentado por el pastor Juan Pérez, quien ofrece una hora de música latina inspiradora junto con noticias, entrevistas y un mensaje alentador de la palabra de Dios. El 10 de octubre de 2021 entrevistó a Andrew Faulkner, candidato republicano por el Distrito 6 del Concejo Municipal de Jamestown. El 17 de octubre de 2021, Juan también entrevistó a Tom Nelson, candidato demócrata al Concejo Municipal de Jamestown.

ENGLISH

The Latin Inspiration show is a radio program for the community, hosted by Pastor Juan Perez, who provides an hour of inspirational Latin music along with news, interviews, and an encouraging message from the word of God.

On Oct. 10, 2021 he interviewed Andrew Faulkner, Republican candidate for Jamestown City Council Ward 6. On Oct. 18, 2021, Juan also interviewed Tom Nelson, Democratic candidate for Jamestown City Council.

