WRFA Rock and Roll Rundown – August 14, 2025

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU Aug 14
- Thursday Night Open Jam – Wine Cellar – Jamestown
- 23 Skidoo – Ryckman Park – Brocton
- Cami Clune – Ellicottville Brewing – Bemus Point
- Jamie Smith – Village Casino – Bemus Point
- Jazz Night – Big Inlet Brewing – Mayville
FRI Aug 15
- Movies at the Reg: How to Train Your Dragon – Reg Lenna Center for the Arts – Jamestown
- Earlfest (Day 1) – Mayville Manor – Mayville
- Infinity Student Performer End of Year Bash – Infinity Arts Cafe – Jamestown
- Los Lobos – Chautauqua Institute – Chautauqua
- Darkwater Duo – Ellicottville Brewing – Bemus Point
- aKoostikly Challenged – Bent Run Brewing – Warren
- Refuge – Southern Tier Brewing – Lakewood
- Aces & Eights – Bemus Point Tap House – Bemus Point
- Henrys Sweetface Kitchenette – Silver Creek Amvets – Silver Creek
SAT Aug 16
- Mayville Bluegrass Festival 2025 – Big Inlet Brewing – Mayville
- Earlfest (Day 2) – Mayville Manor – Mayville
- Mister Green – Wine Cellar – Jamestown
- Two For Flinching – Homestead Park – Frewsburg
- New Wave Nation – Southern Tier Brewing – Lakewood
- Dave Alquist – Group Ther-Happy – Lakewood
- Deana Carter – Struthers Library Theatre – Warren
- The Medicinals – Hideaway Bay – Silver Creek
- Holly Abers – Celoron American Legion – Celoron
- Darkwater Duo – Ellicottville Brewing – Bemus Point
- Two Towns – Dunkirk Pier – Dunkirk
- Shaky Ray Blues Band – Bemus Point Tap House – Bemus Point
- Taylor Remaid – Village Casino – Bemus Point
- Kevin McCarthy – Lake Erie State Park – Brocton
- Jeremy Jaeger – Lakeside Golf Course – Ripley
SUN Aug 17
- Blue Mule (Mayville Bluegrass Festival Post Show) – Big Inlet Brewing – Mayville
- Darkwater Duo – Southern Tier Brewing – Lakewood
- OsbornNash – Beach Dog Grille – Dunkirk
- Lenny & the Landshark – Group Ther-Happy – Lakewood
- The Mecham Duo – First Methodist Church – Fredonia
- Nu-Juice – Southern Tier Brewery – Lakewood
TUE Aug 19
- Morgan Freeman with the Chautauqua Symphony Orchestra – Chautauqua Institute – Chautauqua
- Campfire Acoustic Open Jam – Chautauqua Audio Works – Fredonia
- Darkater Duo – Bent Run Brewing – Warren
WED Aug 20
- Movies at the Reg: The Life of Chuck – Reg Lenna Center for the Arts – Jamestown
- Nicole Zuraitis – Chautauqua Institute – Chautauqua
- Keith Medley – Big Inlet Brewing – Mayville
- The Goats – Findley Lake Gazebo – Findley Lake
