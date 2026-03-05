WRFA Rock and Roll Rundown – March 5, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU MAR 05
- Open Jam – The Wine Cellar – Jamestown
- Jamie Smith – Busti Tap House – Busti
- Black Widow Duo – Big Inlet Brewing – Mayville
- Dean Wells – Wicked Warren’s – Warren, PA
FRI MAR 06
- Jamie Smith – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Open mic with Logan Alexander – Group Ther-Happy – Lakewood
- Michael Gerholdt – Big Inlet Brewing – Mayville
- Backlog – Warren American Legion – Warren, PA
- Fred Leopard – Lawson’s West End – Warren, PA
- Britt See – Raven & Thorn – Fredonia
SAT MAR 07
- The Reg presents: The Simon & Garfunkel Story – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
- Jade Giambrone – Wicked Warren’s – Jamestown
- Trailer Trash – Celoron American Legion – Jamestown
- Tyler McClain – Group Ther-Happy – Lakewood
- Black Widow Duo – Lakewood American Legion – Lakewood
- Tito & Dave – Southern Tier Distilling Company – Lakewood
- Plum – The Cooler – Sherman
- The Untouchables – Big Inlet Brewing – Mayville
- Kallie Williams – Sugar Grove AmVets – Sugar Grove, PA
- Sweet Jane Band – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
SUN MAR 08
- Jazz Crossing – Wicked Warren’s – Jamestown
- Open mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville
- Miranda Wilcox – Villagio – Ellicottville, NY
WED MAR 11
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Movies at The Reg: No Other Choice – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
