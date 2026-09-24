WRFA Rock and Roll Rundown – September 24, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU SEP 24
- The Karl-Marks Revolution – Good Time Saloon – Jamestown
- Ron Fitch – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
FRI SEP 25
- Gerald Jimerson – The Wine Cellar – Jamestown
- Kyle Jordan – Pearl City Hops – Jamestown
- Jamie Smith – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Backlog – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- The Big Sauce Trio – Southern Tier Distilling Company – Lakewood
- Jesse James Weston – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Midnight Growlers – Big Inlet Brewing – Mayville
- Circuit Aura – The Tap Room – Westfield
- Tom Robert – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
- Movies at The Reg: Teenage Sex and Death at Camp Miasma – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT SEP 26
- Two Towns – Celoron American Legion – Jamestown
- Derek Davis – Group Ther-Happy – Lakewood
- Pumpkingfest 2026 featuring Darkwater Duo, Juvenile Characteristics and A Strange Kind of Sunshine – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- We Speak Canadian – Randolph Brewing Company – Randolph
- Smokin’ 45 – 21 Brix Winery – Portland
- OsbornNash – Harvest View Greenhouses – Fredonia
- Screaming East – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- Exit 308 – Sherman Hotel – Sherman
SUN SEP 27
- Tyler McClain – Busti Tap House – Busti
- Key West Express Lite – Five & 20 Spirits & Brewing – Westfield
WED SEP 30
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Shani Bills – The Cooler – Sherman
- KGB – The Hide-A-Way – Steamburg
- Movies at The Reg: Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
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