WRFA Rock and Roll Rundown – February 5, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN

A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.

THU FEB 05

  • Open Mic – The Wine Cellar – Jamestown
  • Johnny Smooth Duo – Warren Moose Lodge – Warren, PA
  • Dean Wells – Wicked Warren’s – Warren, PA

FRI FEB 06

  • Dave Ahlquist – Buddy Brewster’s – Lakewood
  • Open Mic with Logan Alexander – Group Ther-Happy – Lakewood
  • Open Mic – The Grandview – Ellington
  • Two For Flinching – Warren American Legion – Warren, PA
  • Rich and Jerry – Lawson’s West End – Warren, PA
  • Kallie and Kayla/Campfire Junkie – Warren Eagles Club – Warren, PA
  • Movies at The Reg: Is This Thing On? – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown

SAT FEB 07

  • TURBO! – Shawbucks – Jamestown
  • HonkyTonk Heroes – Celoron American Legion – Jamestown
  • Polleywood Nights – Lakewood American Legion – Lakewood
  • Gracie Yates and Brock Burton – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
  • Paul Hunter – The Cooler – Sherman
  • $2 Bill and Mick – Big Inlet Brewing – Mayville
  • Ten Pound Hammer – Randolph Brewing Company – Randolph
  • aKoostikly Challenged – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
  • We Speak Canadian – Warren Moose Lodge – Warren, PA

SUN FEB 08

  • Open mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville

TUE FEB 10

  • Memory Cafe: Guided Landscape Painting with Leslie Calimeri – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown

WED FEB 11

  • Movies at The Reg: Hamnet – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown

