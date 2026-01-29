WRFA Rock and Roll Rundown – January 29, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU JAN 29
- Open Mic – The Wine Cellar – Jamestown
- The Karl-Marks Revolution – Good Time Saloon – Jamestown
- Campfire Junkie – Busti Tap House – Busti
- Nate Mahaffey – Wicked Warren’s – Warren, PA
- Open Mic – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
FRI JAN 30
- Gavin Paterniti – The Wine Cellar – Jamestown
- Surprise Guise – Warren American Legion – Warren, PA
- Nuremberg Movie Screening and Author Talk-back – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT JAN 31
- Miranda Wilcox – Wicked Warren’s – Jamestown
- Two For Flinching – Shawbucks – Jamestown
- Never Too Late – Celoron American Legion – Jamestown
- Adam McKillip – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Laura Ferraro & Logan – Bemus Point Golf Club & Tap House – Bemus Point
- Rob Fisher – The Cooler – Sherman
- Lana & Dustin – Big Inlet Brewing – Mayville
- Tyler McClain – Bent Run Brewing Company – Warren, PA
- The Untouchables – 21 Brix Winery – Portland
- Darkwater Duo – Balloons – Ellicottville
SUN FEB 01
- Jim Ronan – Busti Tap House – Busti
- Ion Sky – Lakewood Rod & Gun Club – Lakewood
- Open mic with Bob Henry – Big Inlet Brewing – Mayville
WED FEB 04
- Jack Stevenson – The Cooler – Sherman
- Movies at The Reg: Song Sung Blue – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
