WRFA Rock and Roll Rundown – January 8, 2026

THE WRFA ROCK AND ROLL RUNDOWN
A listing of live entertainment events happening in the greater Jamestown area. Have an event you want us to know about? Use the contact page on our website or send an email to wrfaprogramming@reglenna.com.
THU JAN 08
- Open Mic – The Wine Cellar – Jamestown
- Johnny Smooth Duo – Warren Moose Club – Warren, PA
- Miranda Wilcox – Wicked Warren’s – Warren, PA
FRI JAN 09
- Cheney Maxine – The Wine Cellar – Jamestown
- Dave Ahlquist – Buddy Brewster’s – Lakewood
- Open mic with Logan Alexander – Group Ther-Happy – Lakewood
- Tyler Smilo – Southern Tier Brewing Company – Lakewood
- Tyler Calkins – Big Inlet Brewing – Mayville
- Acoustic Randy – Lawson’s West End – Warren, PA
- HonkyTonk Heroes – Warren American Legion – Warren, PA
- End the Waite – Raven & Thorn – Fredonia
- sousaphunk – The Tap Room – Westfield
- Movies at The Reg: One Battle After Another – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
SAT JAN 10
- We Speak Canadian – Shawbucks – Jamestown
- Adam McKillip – Good Time Saloon – Jamestown
- Mock Pepper – Celoron American Legion – Jamestown
- Black Widow/Ion Sky acoustic – Bemus Point Golf Club & Tap House – Bemus Point
- Kallie & Kayla – Sugar Grove Amvets – Sugar Grove, PA
- Miranda Wilcox – Big Inlet Brewing – Mayville
- Duke Sherman Band – Pine Junction – Sherman
- Jim Scott – The Cooler – Sherman
- Harry’s Hooligans – Warren Moose Club – Warren, PA
- A Strange Kind of Sunshine – Bent Run Brewery – Warren, PA
- Trever Wilkins – twig & vine – Warren, PA
TUE JAN 13
- Memory Cafe with Andrea Dimaio: Chair Yoga – Reg Lenna Center for The Arts’ Multimedia Studio – Jamestown
WED JAN 14
- Bluegrass Jam – Celoron American Legion – Jamestown
- Movies at The Reg: Sentimental Value – Reg Lenna Center for The Arts – Jamestown
